شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: «حان الوقت للإقلاع عن التدخين» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

جددت وزارة الصحة مناشدتها للمدخنين لحثهم على الإقلاع عن التدخين؛ خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا

وقال "الصحة" عبر "تويتر" : "إذا كنت مدخناً، هذا هو الوقت الأنسب للإقلاع عن التدخين حتى لا تكون من فئة الأكثر تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا".

وكانت الدراسات الحديثة أثبتت أن المدخنين أكثر عرضة لتدهور حالتهم الصحية عند الإصابة بكورونا.