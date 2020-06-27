شكرا لمتابعة خبر عن عائض القرني: «نعود بحذر ليس مجرد شعار» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): شدد الداعية الإسلامي عائض القرني على أهمية مواصلة إتباع الإجراءات الاحترازية في الاسبوع الثاني من العودة للحياة الطبيعية. شدد الداعية الإسلامي عائض القرني على أهمية مواصلة إتباع الإجراءات الاحترازية في الاسبوع الثاني من العودة للحياة الطبيعية. وقال "القرني " عبر "تويتر" : "نعود بحذر ليس مجرد شعار بل مسؤولية يجب على الجميع تحملها ". وتواصل حكومة المملكة متابعة الأوضاع عن قرب وبدقة شديدة لتقييم الأوضاع الحالية بعد العودة إلى الحياة الطبيعية للتعايش مع فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عائض القرني: «نعود بحذر ليس مجرد شعار» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.