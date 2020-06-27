شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إطار تالف يتحول لسقاية الطيور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثق مقطع فيديو قيام أحد الأشخاص باستخدام إطار تالف لديه كساقية للطيور. وثق مقطع فيديو قيام أحد الأشخاص باستخدام إطار تالف لديه كساقية للطيور. واستخدم صاحب الإطار أكياس بلاستيك لتحويله كساقية، كما استعانة بقطع حجرية لتثبيته الأكياس في الإطار.

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