تحذير من هذه التطبيقات

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حذر المختص بنشر الوعي التقني، عبد العزيز الحمادي، من تطبيقات الهواتف الذكية التي تتيح تصوير الوجه لإجراء عمليات تجميل أو مؤثرات على الصور.
وقال الحمادي في مقطع مصور نشره عبر حسابه على تويتر، إن هذه التطبيقات التي تقدم خدمات كتحسين شكل الوجه، أو إعطاء عمر معين، قد تستخدم صور الأشخاص دون إذن منهم وتسربها على الإنترنت ليشاهدها الجميع.
وأِشار الحمادي إلى أن بعض هذه التطبيقات مثل FaceApp وغيرها، قد تديرها جهات مشبوهة تغري بالخدمات وتأخذ ما تريد من معلومات المستخدم دون علمه.
وأكد أنه عبر تتبع سياسة الخصوصية لهذا البرنامج تبين أن الصور تخزن من 24 لـ 48 ساعة، بعد استخدام التطبيق على الخوادم الخاصة به، وليس هاتف المستخدم، لافتًا أن التطبيق يجمع معلومات الصور ومعلومات استخدام التطبيق، إضافة لبيانات السلوك على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعية.
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