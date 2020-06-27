بأكثر من 44 ألفًا.. إجراء أكبر عدد فحوصات مخبرية يومية منذ بدء جائحة «كورونا»

كشف التقرير اليومي لوزارة الصحة بشأن مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، عن إجراء 44275 فحصًا لحالات مشتبه في إصابتها بالفيروس، وهو أكبر عدد فحوصات يومي منذ بدء الجائحة.

وقبل ساعات، أعلنت الوزارة عن تسجيل 3927 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 178504 حالات.

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وبلغت حالات التعافي خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية 1657 حالة؛ ما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 122128 شخصًا، فيما يوجد 10 حالات في العناية المركزة.

كما أعلنت الوزارة عن 37 حالة وفاة؛ ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1511 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الفحوصات المخبرية التي أُجريت بالمملكة منذ بداية جائحة «كورونا» حتى الآن إلى 1500516 فحوصات؛ ما يساوي 43112 لكل مليون شخص في البلاد.