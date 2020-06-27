ماذا تفعل عند فقدان رخصة القيادة والاستمارة؟.. المرور يجيب

عبر اتخاذ ثلاث خطوات..
أوضح المرور السعودي الإجراء المتَّبع عند فقدان رخصة القيادة والاستمارة، تفاعلًا مع استفسار وصله بهذا الشأن.
وقال المرور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت: في حالة فقدان الرخصة يتم اتخاذ الإجراء التالي: الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلبك.
وأضاف: أما بالنسبة إلى الاستمارة فالإجراء الخاص بها كالتالي، سداد الرسوم والمخالفات ثم مراجعة المرور والتقدم بطلبك.
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