بالفيديو.. «ريفال خواجي» نموذج تضحية الشباب السعودي في ظل كورونا

قررت العمل مندوبة توصيل في جدة..
سلّطت قناة «إم بي سي» الضوء على طالبة التمريض ريفال خواجي، والتي قررت العمل كمندوبة توصيل في محافظة جدة خلال أزمة كورونا، كنموذج لتضحية الشباب السعودي في التعاطي مع الجائحة.
وقالت ريفال خواجي «20 عامًا»، في تقرير لبرنامج «نشرة التاسعة» على قناة MBC1: «أنا طالبة تمريض ومهنتي علّمتني أن أقدم خدمة لمجتمعي من جميع الفئات والطبقات والأعمار».
وأضافت: «مع بداية الأزمة فكرت في الوقوف مع الناس، وذلك من خلال تلبية طلباتهم واحتياجاتهم؛ خاصة من كانت لديهم مخاوف وخشية الخروج من منازلهم في ظلّ الإجراءات والاحترازات الوقائية».
وأشارت إلى أن هذا العمل يعدّ في نفس الوقت مصدر دخل لها؛ حيث تملك رخصة قيادة وقامت باستئجار سيارة وبدأت العمل وتنقّلت بين أحياء جدة طيلة الأشهر الثلاثة الماضية.
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