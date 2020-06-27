«الداخلية» تعلن نتائج المرشحين لدورة الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم السبت، نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم «50» للعام الدراسي 1441 ـ 1442هـ بكلية الملك فهد الأمنية.

ودعت الإدارة، الراغبين في معرفة نتائج الترشيح للقبول، الرجوع إلى الموقع الإلكتروني عبر منصة «أبشر/ توظيف»، بوزارة الداخلية www.jobs.sa.

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