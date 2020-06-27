التفاصيل عبر منصة «أبشر»..
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم السبت، نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم «50» للعام الدراسي 1441 ـ 1442هـ بكلية الملك فهد الأمنية.
ودعت الإدارة، الراغبين في معرفة نتائج الترشيح للقبول، الرجوع إلى الموقع الإلكتروني عبر منصة «أبشر/ توظيف»، بوزارة الداخلية www.jobs.sa.
اقرأ أيضًا:
وزارة الداخلية تعلن 4 خطوات لتطبيق قرار منع التجول طوال اليوم بمكة والمدينة
كانت هذه تفاصيل خبر «الداخلية» تعلن نتائج المرشحين لدورة الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.