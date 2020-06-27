المجاردة تواصل معالجة التشوهات البصرية

تواصل الفرق الميدانية ببلدية محافظة المجاردة أعمال إزالة التشوهات البصرية بإزالة السيارات التالفة والمهملة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة والجهات ذات العلاقة، إذ تم حصر 60 سيارة و6 هياكل ووضع الإشعارات عليها من قبل البلدية مسبقاً كونها من عناصر التشوة البصري في الشوارع العام والأحياء. وأوضح رئيس البلدية عايض إبراهيم المحجاني أن البلدية نفذت حملة شاملة لإزالة ورفع السيارات المتهالكة والتالفة والمخالفة من الشوارع العامة والأحياء. أكد المحجاني أن الحملة امتداد للجهود التي تبذلها البلدية لتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري في المحافظة، وتعزيز جودة الحياة، واستشعارا لما تشكله السيارات التالفة والمهملة من خطر على السكان، وتشويهها للمشهد العام في المحافظة، مشيرا إلى أن البلدية ستعمل لتحقيق أهداف الحملة، واستمرار لكامل المحافظة والمراكز التابعة لها.



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