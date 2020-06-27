تحلية خميس مشيط وتنومة خلل إلكتروني وازدحام

مشكلة تتكرر
بين وليد سعد أن هناك ازدحاما شديدا في محطتي تحلية الرونة وتحلية المعارض، حيث إن المواطنين قاموا بالتوجه للمحطات مطالبة بالمياه بسبب الأعطال والأخطاء التقنية بالموقع الإلكتروني، مشيرا إلى أنه عند بداية الصيف من كل عام تحدث العديد من المشاكل في المحطات ويتكرر الازدحام ويتأخر الحصول على المياه عدة أيام حتى الحصول على صهريج.
حلول عاجلة
وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مؤخرا، محافظ خميس مشيط بالوقوف على مشاكل محطات تحلية المياه بالمحافظة وإيجاد الحلول العاجلة لها، وذلك بناء على عدة شكاوى للمواطنين طالبوا فيها المسؤولين بالتدخل العاجل لحل مشاكل المياه في المنطقة، كما وقف المحافظ على محطة تحلية المعارض بخميس مشيط، واستمع لشكاوى المواطنين وناقش مع مدير المحطة الحلول العاجلة لذلك.
إقبال متزايد
يتكرر المشهد سنويا في محافظات شمال عسير من نقص في الحصة المخصصة لكل محافظة، في ظل ما تشهده هذه المحافظات السياحية من إقبال متزايد، ورصدت دوت الخليج بعض المواطنين في مكتب التحلية في تنومة يتزاحمون ويطالبون بالصهاريج التي تم طلبها إلكترونيا ولكنها لم تصل لهم في موعدها، فيما لجأ عدد من المواطنين إلى صهاريج الماء التي تعبأ من الآبار المعروفة حتى وإن زادت التكلفة نسبيا.
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