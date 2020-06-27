تحلية خميس مشيط وتنومة خلل إلكتروني وازدحام

طالب عدد من مرتادي محطات تحلية المياه بخميس مشيط بتدخل المسؤولين بشكل عاجل لإنهاء معاناتهم مع أزمة المياه. وذكر المواطن عبدالله آل علي أنه منذ عدة أيام يحاول جاهدا الحصول على صهريج مياه لمنزله عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالطلبات، إلا أنه واجه مشكلة تقنية في الموقع، وظل عدة أيام يحاول الحصول على صهريج ولم يستطع، فيما قال المواطن محمد يعن الله، بأنه قدم عن طريق الموقع وبعد عدة محاولات حجز صهريج «16» طن وبعد انتظار أكثر من 7 ساعات تفاجأ بوصول صهريج لمنزله سعته «19» طنا، حيث إن هناك خللا في حجز الصهاريج واختيار الأطنان.

مشكلة تتكرر

بين وليد سعد أن هناك ازدحاما شديدا في محطتي تحلية الرونة وتحلية المعارض، حيث إن المواطنين قاموا بالتوجه للمحطات مطالبة بالمياه بسبب الأعطال والأخطاء التقنية بالموقع الإلكتروني، مشيرا إلى أنه عند بداية الصيف من كل عام تحدث العديد من المشاكل في المحطات ويتكرر الازدحام ويتأخر الحصول على المياه عدة أيام حتى الحصول على صهريج.

حلول عاجلة

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وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مؤخرا، محافظ خميس مشيط بالوقوف على مشاكل محطات تحلية المياه بالمحافظة وإيجاد الحلول العاجلة لها، وذلك بناء على عدة شكاوى للمواطنين طالبوا فيها المسؤولين بالتدخل العاجل لحل مشاكل المياه في المنطقة، كما وقف المحافظ على محطة تحلية المعارض بخميس مشيط، واستمع لشكاوى المواطنين وناقش مع مدير المحطة الحلول العاجلة لذلك.

إقبال متزايد

يتكرر المشهد سنويا في محافظات شمال عسير من نقص في الحصة المخصصة لكل محافظة، في ظل ما تشهده هذه المحافظات السياحية من إقبال متزايد، ورصدت دوت الخليج بعض المواطنين في مكتب التحلية في تنومة يتزاحمون ويطالبون بالصهاريج التي تم طلبها إلكترونيا ولكنها لم تصل لهم في موعدها، فيما لجأ عدد من المواطنين إلى صهاريج الماء التي تعبأ من الآبار المعروفة حتى وإن زادت التكلفة نسبيا.