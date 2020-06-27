السعودية اليوم / متمردون يشنون هجومًا قرب مشاريع للغاز شمال موزمبيق



مابوتو 6 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

هاجم إرهابيون اليوم بلدة موسيمبوا دا برايا المهمة من الناحية الإستراتيجية شمال موزمبيق بالقرب من مشاريع للغاز، أوقع العديد من الضحايا في صفوف رجال قوات الدفاع والأمن الموزمبيقيين.

ووصف مصدر في الشرطة وآخر أمني الهجوم بالعنيف جدًا، لافتًا الانتباه إلى أن وحدات الدفاع والشرطة تخوض قتالًا عنيفًا مع المهاجمين، لأنها قوبلت بقوة نيران ضخمة.

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22:50ت م

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