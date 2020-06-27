

أمستردام 6 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

سجل المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة 71 إصابة جديدة بفيروس

وقال المعهد اليوم: إن الوفيات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت حالتي وفاة من جراء الإصابة بالفيروس ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6105 أشخاص.

// انتهى //

22:06ت م

0125



أمستردام 6 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسسجل المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في هولندا إلى 50074 إصابة.وقال المعهد اليوم: إن الوفيات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت حالتي وفاة من جراء الإصابة بالفيروس ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6105 أشخاص.// انتهى //22:06ت م0125

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هولندا تسجل 71 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.