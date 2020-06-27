السعودية اليوم / مضمار المشي بعرعر يشهد إقبالاً من جميع فئات المجتمع



عرعر 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

شهدت مضامير المشاة بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية هذه الأيام ، بعد عودة الحياة إلى طبيعتها إقبالاً ملحوظا من محبي ممارسة

ويشار إلى أن ممارسة رياضة المشي والحفاظ على مزاولتها بشكل يومي يعود ذلك على جسم الإنسان بالعديد من الفوائد الصحية، التي منها الخسارة في الوزن لمن يعاني من السمنة، وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وتصلب الشرايين وغيرها, كما تساعد رياضة المشي كذلك بشكل كبير على تحسين المزاج والتخلص من القلق والتوتر وتحسين جودة النوم.

// انتهى //

21:33ت م

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عرعر 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسشهدت مضامير المشاة بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية هذه الأيام ، بعد عودة الحياة إلى طبيعتها إقبالاً ملحوظا من محبي ممارسة رياضة المشي من جميع الأعمار من المواطنين والمقيمين بحذر، ووسط التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها "البروتوكولات" الصحية للأماكن الترفيهية المفتوحة من التباعد الجسدي وارتداء الكمامات الطبية والقماشية تحت شعار " نعود بحذر" للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد.ويشار إلى أن ممارسة رياضة المشي والحفاظ على مزاولتها بشكل يومي يعود ذلك على جسم الإنسان بالعديد من الفوائد الصحية، التي منها الخسارة في الوزن لمن يعاني من السمنة، وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وتصلب الشرايين وغيرها, كما تساعد رياضة المشي كذلك بشكل كبير على تحسين المزاج والتخلص من القلق والتوتر وتحسين جودة النوم.// انتهى //21:33ت م0121

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