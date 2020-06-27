السعودية اليوم / حرس الحدود : إجبار ثلاثة قوارب إيرانية على العودة بعد دخولها المياه السعودية



الرياض 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أنه عند الساعة 18.30 من يوم الخميس الموافق 4/ 11/ 1441هـ ، رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه

وأوضح المتحدث أن حرس الحدود يؤكد أنه لن يسمح بأي تجاوزات في مياه المملكة.

// انتهى //

21:21ت م

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الرياض 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسصرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أنه عند الساعة 18.30 من يوم الخميس الموافق 4/ 11/ 1441هـ ، رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية ، حيث تم على الفور متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب. ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب ، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية، مما نتج عن ذلك إجبارها على العودة إدراجها.وأوضح المتحدث أن حرس الحدود يؤكد أنه لن يسمح بأي تجاوزات في مياه المملكة.// انتهى //21:21ت م0120

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.