السعودية اليوم / الإمارات تسجل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



أبوظبي 6 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

سجلت الإمارات 387 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت الحكومة الإماراتية اليوم أن إجمالي عدد المصابين بلغ 47,360 مصابًا، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 311 وفاة.

وأشارت إلى شفاء 365 حالةً ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 35,834 حالةً.

// انتهى //

21:19ت م

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أبوظبي 6 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسسجلت الإمارات 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكرت الحكومة الإماراتية اليوم أن إجمالي عدد المصابين بلغ 47,360 مصابًا، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 311 وفاة.وأشارت إلى شفاء 365 حالةً ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 35,834 حالةً.// انتهى //21:19ت م0119

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