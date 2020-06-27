السعودية اليوم / بلدية لينة تزيل المركبات التالفة والمهملة



رفحاء 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

أزالت بلدية لينة التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية المركبات التالفة والمهملة ضمن معالجة التشوه البصري.

وأوضحت البلدية أنه جرى تشكيل فريق لمعالجة التشوهات البصرية، حيث يواصلون مهامهم في حملة المعالجة، بالإضافة إلى نظافة الشوارع العامة.

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20:56ت م

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