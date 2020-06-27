السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثمان وفيات



روما 6 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

سجلت إيطاليا 175 إصابة جديدة بفيروس

وأعلنت تسجيل ثماني وفيات بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقارنة بـ 30 أمس.

ويرتفع إجمالي الوفيات في البلاد بذلك إلى 34 ألفا و 716 حالة وفاة.

وسجلت منطقة لومباردي 77 حالة إصابة جديدة أي 44 في المئة من مجموع الحالات الجديدة في البلاد.

// انتهى //

20:54ت م

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روما 6 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسسجلت إيطاليا 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم مقارنة بـ 259 حالة أمس، بحسب وزارة الصحة الإيطالية.وأعلنت تسجيل ثماني وفيات بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقارنة بـ 30 أمس.ويرتفع إجمالي الوفيات في البلاد بذلك إلى 34 ألفا و 716 حالة وفاة.وسجلت منطقة لومباردي 77 حالة إصابة جديدة أي 44 في المئة من مجموع الحالات الجديدة في البلاد.// انتهى //20:54ت م0113

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