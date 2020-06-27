السعودية اليوم / المغرب تسجل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 6 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

سجلت المغرب 244 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد الوفيات ارتفع إلى 220 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8723 بعد تعافي 67 شخصاً آخرين.

// انتهى //

20:48ت م

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الرباط 6 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسسجلت المغرب 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة إلى 11877.وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد الوفيات ارتفع إلى 220 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8723 بعد تعافي 67 شخصاً آخرين.// انتهى //20:48ت م0112

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