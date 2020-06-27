

ابوجا 6 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

اختطف مسلحون مجهولون تسعة أشخاص في محافظة "أوندو" شمال غربي نيجيريا، بهدف الحصول على فدية بنحو خمسة ملايين دولار.

وقد قام مسلحون مجهولون في منطقة " أسوا أكوكو " التابعة للمحافظة المذكورة بشن هجوم على حافلة ركاب كانت في طريقها للعاصمة أبوجا، واختطفوا الأشخاص، وطالبوا مع أحد المفرج عنهم من المختطفين، فدية تقدر بنحو خمسة ملايين دولار من أجل إطلاق سراح بقية المختطفين.

وأفاد الناطق باسم شرطة محافظة أوندو تي ليو إيكورو اليوم، أنهم بدؤوا مساعيهم من أجل تحرير المختطفين .

تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الخطف من أجل الحصول على فدية في عدد من المحافظات النيجيرية، هي الإعدام، ورغم هذا لم تنجح هذه العقوبة في الحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث.

// انتهى //

20:46ت م

0110





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مسلحون يختطفون تسعة أشخاص في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.