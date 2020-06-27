السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 100 طن من التمور لجمهورية تشاد



أنجامينا 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 100 طن من التمور لمؤسسة القلب الكبير بجمهورية تشاد، بهدف توزيعها للضعفاء والمساكين والمحتاجين هناك، خاصة في هذه الفترة التي ينتشر فيها فيروس

وقام بتسليم المساعدات نيابة عن المركز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تشاد جميل بن عبدالرحمن ششة للأمينة العامة لمؤسسة القلب الكبير حبيبة ساولبا.

وقدمت حبيبة شكرها وتقديرها للمملكة ممثلة بالمركز على المساعدات الغذائية المقدمة، مؤكدة أن هذه المساعدات ستوزع للمحتاجين في كل مناطق تشاد، معربة عن اعتزازها بالشراكة المميزة بين المؤسسة والمركز لخدمة العمل الإنساني ونجدة الفقراء.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة بالمركز لدعم الدول الشقيقة والصديقة.

// انتهى//

20:44ت م

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أنجامينا 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 100 طن من التمور لمؤسسة القلب الكبير بجمهورية تشاد، بهدف توزيعها للضعفاء والمساكين والمحتاجين هناك، خاصة في هذه الفترة التي ينتشر فيها فيروس كورونا في البلاد.وقام بتسليم المساعدات نيابة عن المركز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تشاد جميل بن عبدالرحمن ششة للأمينة العامة لمؤسسة القلب الكبير حبيبة ساولبا.وقدمت حبيبة شكرها وتقديرها للمملكة ممثلة بالمركز على المساعدات الغذائية المقدمة، مؤكدة أن هذه المساعدات ستوزع للمحتاجين في كل مناطق تشاد، معربة عن اعتزازها بالشراكة المميزة بين المؤسسة والمركز لخدمة العمل الإنساني ونجدة الفقراء.وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة بالمركز لدعم الدول الشقيقة والصديقة.// انتهى//20:44ت م0109

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