السعودية اليوم / إيقاف 211 شخصاً بين مهربين ومهاجرين في الجزائر



الجزائر 6 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واس

أوقفت وحدات من الجيش وحرس السواحل في الجزائر 211 شخصاً بين مهربين ومهاجرين في عمليات مختلفة بعدد من المدن الجزائرية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحداتها بمدن تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت، أوقفت 119 مهرباً، في عمليات متفرقة، وصادرت منهم 15 مركبة رباعية الدفع، وشاحنة، و 22 مولداً كهربائياً، و 19 مطرقة ضغط، والعشرات من أكياس بداخلها خليط الحجارة وخام الذهب إلى جانب مواد أخرى معدة للتهريب.

وأضاف البيان أن وحدات من حرس السواحل أوقفت 92 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة في عمليات منفصلة، بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وتلسمان والنعامة، كانوا يستعدون للتوجه إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، بينهم 34 مهاجراً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

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20:43ت م

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