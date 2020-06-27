السعودية تجبر زوارق إيرانية على مغادرة مياهها الإقليمية

السبت 27 يونيو 2020

أجبر حرس الحدود السعودي، السبت، 3 قوارب إيرانية عى العودة بعد دخولها مياه الإقليمية للمملكة.



وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي، بحسب وكالة واس، إنه:" عند الساعة 18.30 من يوم الخميس الماضي، رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية".

وأضاف، أنه" تم على الفور متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب".

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وتابع المتحدث باسم حرس الحدود السعودي، أنه "وفقاً للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب ، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية، مما نتج عن ذلك إجبارها على إعادة إدراجها".

وأوضح أن حرس الحدود يؤكد أنه لن يسمح بأي تجاوزات في المياه السعودي.

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