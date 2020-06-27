2020-06-27

حل أكثر من 90% من قضايا مفاوضات سد النهضة

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، اليوم السبت: إنه تم حل أكثر من 90% من القضايا في المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة.

وأمام الاتحاد الإفريقي أسبوعان للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء خلاف مستمر منذ عشر سنوات بشأن موارد ميل النيل وسد النهضة.

وأكد البيان أن لجنة مؤلفة من ممثلين للدول الثلاث وجنوب إفريقيا وشخصيات فنية من الاتحاد الإفريقي ستعمل على حل القضايا القانونية والفنية المعلقة.

ومن المرتقب أن تصدر اللجنة تقريرًا بشأن التقدم في المفاوضات خلال أسبوع، بحسب ما نقلت “رويترز”.

قضايا عالقة:

في غضون ذلك، قال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”: إن الاتحاد الإفريقي أعاد الزخم لمفاوضات سد النهضة.

وأشار المتحدث باسم الحكومة السودانية، إلى وجود قضايا عالقة محدودة أمام التوصل إلى اتفاق بشأن السد.

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وأوضح أن نقاطًا قانونية وفنية عرقلت التوصل إلى اتفاق السد “ونحن نعمل على تجاوزها”، قائلًا: إن الإطار الإفريقي للمفاوضات تم بناؤه على اتفاقات سابقة.

اتفاق ثلاثي:

وفي وقت سابق السبت، قال وزير المياه الإثيوبي، سيليشي بيكيلي: إنه سيكون هناك اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يتعلق بملء السد في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وجاء الإعلان بعد يوم واحد من قمة افتراضية لزعماء الدول الثلاث ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا الذي يرأس الاتحاد الإفريقي.

وأضاف وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، على تويتر: “تم التوصل إلى توافق لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سد النهضة الإثيوبي الكبير في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع”.

وأكد بيكيلي أن الدول قررت خلال قمة الاتحاد الإفريقي استئناف المفاوضات المتوقفة، ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بدعم من الاتحاد الإفريقي.

وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق سد النهضة .. قد يرى النور قريباً

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