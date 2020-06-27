استشاري لـ”المواطن”: 5  أمور احرصوا عليها عند زيارة الحدائق

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استشاري لـ”متابعات الخليج 365”: 5 أمور احرصوا عليها عند زيارة الحدائق
منها تطبيق التباعد الاجتماعي حتى على مستوى العائلة
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
شدد استشاري الصحة العامة الدكتور إبراهيم زين، على ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية عند زيارة الحدائق بعد رفع منع التجول وعودة الحياة لطبيعتها، مبينًا أن جميع التدابير الوقائية سواء على مستوى الأفراد أو الحدائق تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
اشتراطات:
وقال في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن الاشتراطات الخمسة هي:
⁃ ارتداء الكمامة والابتعاد قدر الإمكان على مخالطة الآخرين في الموقع نفسه.
⁃ تطبيق التباعد الاجتماعي حتى على مستوى العائلة الواحدة.
⁃ غسل اليدين أو تعقيمهما بعد الخروج من الحديقة كأول عمل احترازي.
⁃ توجيه الأطفال بغسل اليدين أو تعقيمهما بعد ملامسة الأسطح خلال اللعب بالمراجيح.
⁃ التخلص الآمن للكمامات بعد العودة إلى المنزل، وغسل الأيدي بشكل صحيح.
ونوه الدكتور زين إلى أن الحدائق تعتبر متنفسًا طبيعيًّا للأسر والأطفال، إلا أنه يجب عدم التهاون بالشروط الصحية بعد رفع الحظر؛ إذ إن نشاط فيروس كورونا ما زال مستمرًّا، وأن محاصرته تكون من خلال وعي المجتمع في التعامل الجاد مع التدابير الوقائية، مشددًا على أهمية توجيه الأطفال بتلك النصائح؛ إذ إنهم مع فرحة اللعب ربما يتجاهلون بعفوية ارتداء الكمامة أو غسل اليدين.
وشهدت الحدائق والعديد من المتنزهات في مختلف مناطق المملكة مع رفع منع التجول، إقبالًا كثيفًا من الأهالي والزوار القادمين من داخل المملكة للاستمتاع بالأجواء المناخية المعتدلة التي تسود الأجواء هذه الأيام.
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