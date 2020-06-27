2020-06-27

ماذا يحدث في الجسد بعد الإقلاع عن التدخين ؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت وزارة الصحة نصيحة هامة إلى المدخنين، طالبتهم فيها بسرعة الإقلاع عن التدخين؛ لأنه يجعلهم ضمن الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحة في إنفوجرافيك لها عبر حسابها بموقع تويتر: إنه بعد الإقلاع عن التدخين بـ20 دقيقة يرتفع معدل ضربات القلب وينخفض ضغط الدم، وبعد 12 ساعة ينخفض أول أكسيد الكربون في مجرى الدم إلى طبيعته، أما بعد أسبوعين إلى 12 أسبوعًا فتتحسن الدورة الدموية وتزيد وظائف الرئة، فيما يقل السعال وضيق التنفس خلال شهر إلى 9 أشهر.

عيادات المكافحة:

ونصحت وزارة الصحة المدخن بحجز موعد في عيادات مكافحة التدخين عبر تطبيق موعد للاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه العيادات التي جهزتها الصحة في كافة مناطق المملكة، ومنها الإقلاع عن التدخين لحماية الإنسان من أضراره.

وجدّدت وزارة الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 214 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

ويمكن الاطلاع على تغريدة الصحة عبر الرابط التدخين يضعك في قائمة الفئات الأشد تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا، حمل تطبيق موعد واحجز موعدك الآن في عيادات مكافحة التدخين.#نعود_بحذر — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 23, 2020

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يسهل دخول الفيروس:

كما أكدت دراسة جديدة أن فيروس كورونا قادر بسهولة أكثر على التأثير على المدخنين بطريقة معين؛ة لأن الإدمان على التدخين يؤدي إلى حدوث تغير في رئتي المدخنين. وكان الفكرة السابقة التي انتشرت على نحو واسع مفادها أن المدخنين هم الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

ونشر الخبير جاسون شلتزر من مختبرات كولد سبرنغ هاربور والمهندس جون سميث من محرك البحث جوجل، مقالة في بداية الأسبوع الماضي في صحيفة سينتفك جورنال بعنوان “تطور الخلية”، وكتب الباحثان في المقالة: إن تدخين السجائر، يجعل الرئتين تنتجان بروتينًا يطلق عليه اسم “ACE2” ويرتبط فيروس كورونا بشدة مع هذا البروتين ويستخدمه كمطية لدخول الخلايا البشرية.

ويرى شلتز وسميث أن ذلك ربما يفسر الأسباب التي تجعل المدخنين أكثر هشاشة أمام المرض الذي يسببه فيروس كورونا، ولكن مما يبعث على التفاؤل أن التغير الذي يحصل في الرئة يمكن أن يندثر عند التوقف عن التدخين.

وحسب المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض فهناك تركيب جيني مرتفع يسمى “الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2” في أنسجة الرئة، ويزيد عن طريق تعاطي التبغ، قد تكون له علاقة “بالحساسية العالية” للفيروس المستجد.

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