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النهدي الطبية تؤمّن 400 مليون كمامة للسوق السعودي

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2020-06-27

النهدي الطبية تؤمّن 400 مليون كمامة للسوق السعودي

في ظلّ الطلب المتزايد بسبب جائحة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة النهدي الطبية عن توقيعها عددًا من الاتفاقيات المحلية والعالمية لتأمين 400 مليون كمامة من الناتج المحلي والعالمي.

وتأتي هذه المبادرة استكمالًا للدور المهم الذي تقدمه صيدليات النهدي الطبية خلال جائحة كورونا، وأيضًا في إطار حرصها على تأمين الكمية الكافية من المستلزمات الطبية للسوق السعودي، خاصة في ظلّ الطلب المتزايد بسبب جائحة كورونا.

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وذكر مصدر مسؤول في النهدي الطبية وبالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء أن الشركة استأجرت طائرتين خاصتين لتأمين الدفعة الأولى من الكمامات، والتي تقدر بنحو 15 مليون كمامة، والتي بالفعل وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة اليومين الماضيين، على أن يتم وصول بقية الكمية في دفعات على مدى الأسابيع القادمة لضمان توفرها داخل قريبًا.

 

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