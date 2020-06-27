السعودية | السعودية: رصد 3 قوارب إيرانية دخلت المياه الإقليمية

شكرا لقرائتكم السعودية: رصد 3 قوارب إيرانية دخلت المياه الإقليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن حرس الحدود السعودي، السبت، عن رصد 3 قوارب إيرانية دخلت المياه الإقليمية وتم التعامل معها.

وصرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أنه عند الساعة 18.30 من يوم الخميس 25 مايو الجاري، 4/ 11/ 1441هـ ، رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية، حيث تم على الفور متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب وفق ما نشرته "واس".

كما تابع: "وفقاً للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب ، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية، مما نتج عن ذلك إجبارها على إعادة أدراجها".

هذا، وأوضح المتحدث أن حرس الحدود يؤكد أنه لن يسمح بأي تجاوزات في مياه المملكة.