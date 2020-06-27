“حرس الحدود السعودى” يتصدى لثلاثة قوارب إيرانية دخلت المياه السعودية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 27 يونيو 2020 09:13 مساءً - ‏11 دقيقة مضت أخبار السعودية 11 زيارة

قال المتحدث الرسمي لحرس الحدود إنه عند الساعة السادسة والنصف من مساء الخميس الماضي، رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية.

وأضاف أنه على الفور جرت متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب، ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذه الحالات، التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية.

وأكد أنه نتج عن الطلقات التحذيرية إجبارها على إعادة إدراجها، مشددا على أن حرس الحدود لن يسمح بأي تجاوزات في مياه المملكة.