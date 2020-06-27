محمد بن مسعود - الدمام - في بطولة القارات الافتراضية للمبارزة تُوجت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة مضاوي الخيال بالميدالية الذهبية في بطولة القارات الافتراضية للمبارزة لسلاح السايبر، التي نظمها اتحاد دول الأمريكان للمبارزة؛ وذلك بعدما حلت في المركز الأول. كما حققت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة شيخة الدوسري المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما نالت لاعبة منتخب المكسيك المركز الثالث. المنتخب السعودي للمبارزة المنتخب السعودي للمبارزة السعودية مضاوي الخيّال تتوَّج بالميدالية الذهبية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-27 تُوجت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة مضاوي الخيال بالميدالية الذهبية في بطولة القارات الافتراضية للمبارزة لسلاح السايبر، التي نظمها اتحاد دول الأمريكان للمبارزة؛ وذلك بعدما حلت في المركز الأول. Advertisements كما حققت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة شيخة الدوسري المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما نالت لاعبة منتخب المكسيك المركز الثالث. 27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 09:32 PM في بطولة القارات الافتراضية للمبارزة في بطولة القارات الافتراضية للمبارزة تُوجت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة مضاوي الخيال بالميدالية الذهبية في بطولة القارات الافتراضية للمبارزة لسلاح السايبر، التي نظمها اتحاد دول الأمريكان للمبارزة؛ وذلك بعدما حلت في المركز الأول. كما حققت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة شيخة الدوسري المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما نالت لاعبة منتخب المكسيك المركز الثالث. ، السعودية مضاوي الخيّال تتوَّج بالميدالية الذهبية ،

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