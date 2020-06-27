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سجّل المغرب 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة إلى 11877.
وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 220 بعد تسجيل حالتَي وفاة جديدتَين.
وأضافت بأن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 8.723 بعد تعافي 67 شخصًا آخرين.فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يواصل نشاطه في المغرب.. إصابة 244 شخصًا جديدًا ووفاة اثنينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-27
سجّل المغرب 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة إلى 11877.
وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 220 بعد تسجيل حالتَي وفاة جديدتَين.
وأضافت بأن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 8.723 بعد تعافي 67 شخصًا آخرين.
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
09:57 PM
حصيلة المرضى ترتفع إلى 11.877
سجّل المغرب 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة إلى 11877.
وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 220 بعد تسجيل حالتَي وفاة جديدتَين.
وأضافت بأن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 8.723 بعد تعافي 67 شخصًا آخرين.
، "كورونا" يواصل نشاطه في المغرب.. إصابة 244 شخصًا جديدًا ووفاة اثنين ،
المصدر : الخليج 365
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