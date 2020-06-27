، الإمارة تتدخل.. ما بين "نقص مقومات سياحة الباحة" و"زعلتنا" جدل واسع ،

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علمت "الخليج 365" بأن إجراءات نظامية بدأت بين إمارة الباحة وقناة الإخبارية بشأن تقرير "نقص مقومات السياحة في منطقة الباحة"، والذي أُذيع في نشرة السادسة للمراسل خالد ربيع.
وقال مصدر في "إمارة الباحة": "التلفزيون جهة رسمية، وهناك إجراءات رسمية ونظامية بين الجهات الرسمية، والموضوع الآن بين الإمارة والتلفزيون، وسيتم العمل بالإجراءات النظامية".
وأضاف المصدر: "هناك مشروعات قائمة وأخرى سيتم تنفيذها قريبًا"، مهيبًا بإبرازها إعلاميًا وإبراز المنطقة في كل ما تتمتع به من طبيعة وغيرها.
وكانت "الخليج 365" نشرت الجدل الواسع الذي أحدثه تقرير "ربيع"، والذي قال فيه: "هناك مشكلة تعانيها منطقة الباحة، وهي مقومات السياحة، فهناك قلّة في الفنادق وقلّة في المطاعم الشهيرة والمقاهي، بالإضافة إلى خدمة الاتصال والإنترنت في منطقة الباحة سيئة".
ليرد عليه المذيع "جبريل أبو دية" بقوله: "زعلتنا أنه ليس هناك اتصال وإنترنت جيّد، وأن عدد الفنادق قليل. نتمنى؛ والباحة واحدة من الوجهات المهمة سياحيًا، أن تكونوا على استعداد لاستقبال المزيد من القادمين من الضيوف إليكم".
وكانت "الخليج 365" نشرت تقريرًا بعنوان (الإعلامي خالد ربيع لـ"الخليج 365": انتقادي لبعض خدمات المنطقة بهدف تجويدها وتحسينها)، قال فيه "ربيع" لـ"الخليج 365": "عندما انتقد الخدمات الفندقية أو خدمات الاتصالات والإنترنت هو فقط لتجويد الخدمة وتحسينها؛ فهدفنا مع الجهات الحكومية والخدمية مشترك، وهو المساهمة في التنمية والتطوير بدعم من أميرها الدكتور حسام بن سعود، الذي نذر جهده ووقته لتطويرها وجعلها "جميلة الجميلات" كما أطلق عليها، وتقاريري في القناة "الإخبارية" تؤكد محبتي للمنطقة بغض النظر عن إخراج بعضهم لما ذكرته بغير سياقه وهدفه". الباحة الإعلامي خالد ربيع لـ"الخليج 365": انتقادي لبعض خدمات المنطقة بهدف تجويدها وتحسينها
الإمارة تتدخل.. ما بين "نقص مقومات سياحة الباحة" و"زعلتنا" جدل واسععبدالعزيز الشهري الخليج 365 2020-06-27
علمت "الخليج 365" بأن إجراءات نظامية بدأت بين إمارة الباحة وقناة الإخبارية بشأن تقرير "نقص مقومات السياحة في منطقة الباحة"، والذي أُذيع في نشرة السادسة للمراسل خالد ربيع.
وقال مصدر في "إمارة الباحة": "التلفزيون جهة رسمية، وهناك إجراءات رسمية ونظامية بين الجهات الرسمية، والموضوع الآن بين الإمارة والتلفزيون، وسيتم العمل بالإجراءات النظامية".
وأضاف المصدر: "هناك مشروعات قائمة وأخرى سيتم تنفيذها قريبًا"، مهيبًا بإبرازها إعلاميًا وإبراز المنطقة في كل ما تتمتع به من طبيعة وغيرها.
وكانت "الخليج 365" نشرت الجدل الواسع الذي أحدثه تقرير "ربيع"، والذي قال فيه: "هناك مشكلة تعانيها منطقة الباحة، وهي مقومات السياحة، فهناك قلّة في الفنادق وقلّة في المطاعم الشهيرة والمقاهي، بالإضافة إلى خدمة الاتصال والإنترنت في منطقة الباحة سيئة".
ليرد عليه المذيع "جبريل أبو دية" بقوله: "زعلتنا أنه ليس هناك اتصال وإنترنت جيّد، وأن عدد الفنادق قليل. نتمنى؛ والباحة واحدة من الوجهات المهمة سياحيًا، أن تكونوا على استعداد لاستقبال المزيد من القادمين من الضيوف إليكم".
وكانت "الخليج 365" نشرت تقريرًا بعنوان (الإعلامي خالد ربيع لـ"الخليج 365": انتقادي لبعض خدمات المنطقة بهدف تجويدها وتحسينها)، قال فيه "ربيع" لـ"الخليج 365": "عندما انتقد الخدمات الفندقية أو خدمات الاتصالات والإنترنت هو فقط لتجويد الخدمة وتحسينها؛ فهدفنا مع الجهات الحكومية والخدمية مشترك، وهو المساهمة في التنمية والتطوير بدعم من أميرها الدكتور حسام بن سعود، الذي نذر جهده ووقته لتطويرها وجعلها "جميلة الجميلات" كما أطلق عليها، وتقاريري في القناة "الإخبارية" تؤكد محبتي للمنطقة بغض النظر عن إخراج بعضهم لما ذكرته بغير سياقه وهدفه".
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
09:03 PM
بسبب تقرير "نقص الخدمات".. إجراءات نظامية بين الإمارة والتلفزيون
علمت "الخليج 365" بأن إجراءات نظامية بدأت بين إمارة الباحة وقناة الإخبارية بشأن تقرير "نقص مقومات السياحة في منطقة الباحة"، والذي أُذيع في نشرة السادسة للمراسل خالد ربيع.
وقال مصدر في "إمارة الباحة": "التلفزيون جهة رسمية، وهناك إجراءات رسمية ونظامية بين الجهات الرسمية، والموضوع الآن بين الإمارة والتلفزيون، وسيتم العمل بالإجراءات النظامية".
وأضاف المصدر: "هناك مشروعات قائمة وأخرى سيتم تنفيذها قريبًا"، مهيبًا بإبرازها إعلاميًا وإبراز المنطقة في كل ما تتمتع به من طبيعة وغيرها.
وكانت "الخليج 365" نشرت الجدل الواسع الذي أحدثه تقرير "ربيع"، والذي قال فيه: "هناك مشكلة تعانيها منطقة الباحة، وهي مقومات السياحة، فهناك قلّة في الفنادق وقلّة في المطاعم الشهيرة والمقاهي، بالإضافة إلى خدمة الاتصال والإنترنت في منطقة الباحة سيئة".
ليرد عليه المذيع "جبريل أبو دية" بقوله: "زعلتنا أنه ليس هناك اتصال وإنترنت جيّد، وأن عدد الفنادق قليل. نتمنى؛ والباحة واحدة من الوجهات المهمة سياحيًا، أن تكونوا على استعداد لاستقبال المزيد من القادمين من الضيوف إليكم".
وكانت "الخليج 365" نشرت تقريرًا بعنوان (الإعلامي خالد ربيع لـ"الخليج 365": انتقادي لبعض خدمات المنطقة بهدف تجويدها وتحسينها)، قال فيه "ربيع" لـ"الخليج 365": "عندما انتقد الخدمات الفندقية أو خدمات الاتصالات والإنترنت هو فقط لتجويد الخدمة وتحسينها؛ فهدفنا مع الجهات الحكومية والخدمية مشترك، وهو المساهمة في التنمية والتطوير بدعم من أميرها الدكتور حسام بن سعود، الذي نذر جهده ووقته لتطويرها وجعلها "جميلة الجميلات" كما أطلق عليها، وتقاريري في القناة "الإخبارية" تؤكد محبتي للمنطقة بغض النظر عن إخراج بعضهم لما ذكرته بغير سياقه وهدفه".
، الإمارة تتدخل.. ما بين "نقص مقومات سياحة الباحة" و"زعلتنا" جدل واسع ،
المصدر : الخليج 365
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