شكرا لقرائتكم خبر عن إجبار 3 قوارب إيرانية على العودة بعد دخولها مياه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأنه عند الساعة 18.30 من يوم الخميس الموافق 4/ 11/ 1441هـ، رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية، إذ تم على الفور متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب.

ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية، مما نتج عن ذلك إجبارها على إعادة إدراجها.

وأوضح المتحدث أن حرس الحدود يؤكد أنه لن يسمح بأي تجاوزات في مياه المملكة.