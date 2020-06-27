أسئلة وإجاباتها عن ضريبة القيمة المضافة والتجارة الإلكترونية

2020-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الجمارك السعودية، أن ضريبة القيمة المضافة تطبق على معاملات التجارة الإلكترونية في السلع المستوردة من خارج المملكة بنسبة 15%، في حال تم فسح الشحنة المستوردة في أو بعد 1 يوليو 2020م.

ما هي الضريبة؟

القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات. وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر د​خل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.

تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة:

صدقت المملكة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 3/ 5/ 1438هـ، واستنادًا إلى الأحكام الواردة في الاتفاقية فقد أصدرت السعودية نظام ضريبة القيمة المضافة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/113) وتاريخ 2/ 11/ 1438هـ، وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3839) وتاريخ 14/ 12/ 1438هـ.

ما هو تاريخ بداية تطبيق الضريبة بنسبة 15%؟

وبدأ تطبيق الزيادة في معدل الضريبة إلى 15% بداية من تاريخ 1 يوليو 2020م.

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هل يشمل قرار زيادة نسبة الضريبة إلى 15% كافة القطاعات أم يوجد قطاعات مستثناة من ذلك القرار؟

تطبق الضريبة المعدلة 15% على كافة توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة والسلع المستوردة إلى المملكة والخاضعة حاليًّا للنسبة 5%.

تم استيراد بضاعة وستصل بعد تاريخ 1 يوليو 2020م كم نسبة ضريبة القيمة المضافة المستحقة؟

تطبق الضريبة في الجمارك وفقًا للنسبة السارية في تاريخ وصول الإرسالية، فإذا تم وصول الإرسالية بعد 1 يوليو 2020 تطبق النسبة 15%.

هل يمكنني إنهاء إجراءات إرسالية قبل وصولها وسداد جميع رسومها وضريبتها قبل تاريخ تطبيق الزيادة بضريبة القيمة المضافة لكي أتجنب زيادة القيمة المضافة إلى 15%؟

نعم، إذا تم إنشاء البيان ووصول وفسح الإرسالية قبل تاريخ 1 يوليو 2020.

هل تسديدي لضريبة القيمة المضافة في البيان الجمركي لإنهاء عملية الفسح قبل تاريخ 1 يوليو 2020م واستمر البيان تحت الإجراء إلى بعد 1 يوليو 2020م سيتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% أم يكتفى بنسبة 5% المسددة في بداية إنشاء البيان؟

إذا كان تاريخ إنشاء البيان قبل تاريخ 1 يوليو 2020 ووصول الإرسالية قبل 1 يوليو2020 وتأخر فسح الإرسالية لأسباب خارجة عن إرادة المستورد (أسباب تقنية أو تأخر جهة حكومية) يتم دراسة كل حالة على حدة من قبل الجمارك وتقرير ما يلزم بشأنها في حال ثبوت عدم مسؤولية المستورد عن تأخير الفسح.

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