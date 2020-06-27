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رصد 3 قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية

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2020-06-27

رصد 3 قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية

متابعات الخليج 365 - واس

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أنه عند الساعة 18.30 من يوم الخميس الموافق 4/ 11/ 1441هـ ، رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية، حيث تم على الفور متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب. ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب ، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية، مما نتج عن ذلك إجبارها على إعادة إدراجها.

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وأوضح المتحدث أن حرس الحدود أنه لن يسمح بأي تجاوزات في مياه المملكة.



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