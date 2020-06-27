مكة المكرمة تتصدر درجات الحرارة اليوم بـ47

2020-06-27

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن المناطق التي سجلت اليوم السبت أعلى درجات الحرارة في المملكة.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة درجات الحرارة بـ47 درجة، وبعدها الأحساء 46 درجة ووادي الدواسر 45 درجة مئوية.

أما أقل درجات حرارة فكانت في مناطق الباحة بـ31 درجة وأبها 31 درجة وخميس مشيط 32 درجة مئوية.

طقس اليوم:

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكوّنًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

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كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، رياحًا نشطة على مناطق الشرقية ونجران والرياض.

أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم

مكة المكرمة تسجل أعلى درجات الحرارة غدًا بـ ٤٧ مئوية

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