استشاري يحذر المراهقين من زووم الصداقة حتى لا يقعوا ضحية

2020-06-27

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر استشاري الطب النفسي الدكتور محمد الحامد، الشباب والشابات المراهقين من الوقوع ضحايا لبعض التطبيقات الجديدة، ومنها زووم التي تعمل بالصوت والصورة.

وأضاف الحامد في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أن هناك من يدعو إلى التعارف والصداقة عبر التطبيقات، ومنها زووم التي قد يقع فيها البعض ضحية للابتزاز وغير ذلك بعد حصول الطرف الآخر على الصور ومخاطبات مما يجعل الفئة الضحية تعيش في حالة نفسية سيئة وتستنجد في اللحظات الأخيرة.

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دور هام للوالدين:

وشدد الحامد على دور الوالدين في توجيه أبنائهم باستخدام الأجهزة الذكية بالشكل الصحيح، وتجنب أي نداءات تدعو للصداقة أو التعارف، والمنع نهائيًّا بتداول الصور والمعلومات الشخصية وأرقام الحسابات، إذ إن هناك عصابات أفراد وعصابات تعمل على اصطياد الأبرياء، لذا فإن خير نصيحة هي عدم الاستجابة لأي رسائل تأتي من مجهولين وخفافيش الظلام.

وخلص إلى القول: إن أكثر الذين يقعون ضحية هم الفئة المراهقة الذين قد يندفعون بحسن النية في التجاوب مع هؤلاء، وعندما يقع الفأس على الرأس تبدأ سلسلة المعاناة والاستنجاد لذا الحذر من هذه الفئة التي تتفنن في التهديد بوضع الصور الشخصية أو تحميل الفيديوهات على النت بدافع الابتزاز المالي.

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