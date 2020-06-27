مخالفة مجمع تجاري في جازان يصرّف المياه على بواباته

2020-06-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

في تجاوب سريع مع ما نشرته “متابعات الخليج 365” يوم أمس، باشرت مديرية خدمات المياه بمنطقة جازان، اليوم السبت، موقع المجمع التجاري الواقع بالكورنيش الشمالي في مدينة جازان بعد قيامه بتصريف مياه الصرف عبر فتحات وأنابيب التصريف من داخل المجمع إلى خارجه، لتصب المياه على أرصفته وبواباته الخارجية ومواقف السيارات بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات، الأمر الذي تسبب في تجمع لمياه الصرف أمام المحال التجارية المجاورة وتضرر منها المارة والمتسوقون.

وأوضحت مديرية خدمات المياه بجازان ردًّا على خبر “متابعات الخليج 365”، أن المياه المتسربة ليست صرفًا صحيًّا، إنما عبارة عن مياه نتيجة غسيل المكيفات بسطح المجمع، وتم مقابلة مسؤول المجمع وإفهامه بضرورة ربط ماسورة التصريف بغرف التفتيش الخارجية، وأضافت أن المجمع ليس لديه خدمة مياه ولا صرف صحي ويخدم عن طريق الصهاريج.

وأشارت المديرية إلى أنه تم عمل إشعار مخالفة لإدارة المجمع وضرورة مراجعة المديرية وسداد المخالفة لذلك.

وأشاد الأهالي بدور “متابعات الخليج 365” في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤولين، وأيضًا التفاعل السريع من قبل مديرية خدمات المياه بالمنطقة في زمن قياسي قصيرة من نشر الخبر، مثمنين هذا التفاعل.

Advertisements

جاء ذلك تجاوبًا مع ما نشرته “متابعات الخليج 365” يوم أمس في خبر تحت عنوان “فيديو.. مجمع تجاري بكورنيش جازان يصرّف المياه على بواباته!”، حيث اشتكى عدد من المتسوقين من تضررهم بسبب تصريف المجمع التجاري الواقع بالمنطقة المركزية في كورنيش جازان لمياه الصرف الصحي على أرصفته وبواباته الخارجية ومواقف السيارات وأمام المحال التجارية المجاورة له، والتي أصبحت تشكل خطرًا بيئيًّا وسط غياب رقابة الجهات المعنية.

وقال يحيى حكمي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365”: إنه لابد من تدخّل الجهات المعنية لمعالجة الوضع ومحاسبة المتسبب في ذلك، مطالبًا مسؤولي مديرية المياه وأمانة منطقة جازان بمعاينة الموقع بشكل عاجل، ومحاسبة إدارة المجمع التجاري في ذلك، ووضع حدٍّ لمخالفي ومتجاوزي الأنظمة في تصريفهم مياه الصرف بطريقة مخالفة.

يُذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى في جازان، بل هي واقعة تكررت عدة مرات، ورصدتها “متابعات الخليج 365” خلال الأعوام الماضية، وطبقت أمانة جازان لائحة الجزاءات والغرامات بحق ملاك المجمعات التجارية المخالفة لقيامها بتصريف مياه الصرف بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات.

ويمكن الاطلاع على خبر “متابعات الخليج 365” عبر الرابط التالي: (هنا)

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









