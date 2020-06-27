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محمد بن مسعود - الدمام - خضع المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا، واللاعب النيجيري أحمد موسى، للفحص الطبي المتمثل بالمسحة الطبية لفيروس كورونا، إضافة إلى الأجهزة الفنية والطبية.
وستنطلق تدريبات النصر فور ظهور نتائج الفحص الطبي للمدرب واللاعبين.
الجدير بالذكر أن المنافسات الرياضية كانت قد توقفت منذ 13 مارس الماضي، قبل أن تعلن وزارة الرياضية الأحد الماضي رفع التعليق، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وتقرر استئناف المنافسات الرياضية بدءاً من 4 أغسطس المقبل.
النصر أحمد موسى
"النصر": نتائج المسحة الطبية للمدرب وأحمد موسى تحدد موعد البدايةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-27
خضع المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا، واللاعب النيجيري أحمد موسى، للفحص الطبي المتمثل بالمسحة الطبية لفيروس كورونا، إضافة إلى الأجهزة الفنية والطبية.
وستنطلق تدريبات النصر فور ظهور نتائج الفحص الطبي للمدرب واللاعبين.
الجدير بالذكر أن المنافسات الرياضية كانت قد توقفت منذ 13 مارس الماضي، قبل أن تعلن وزارة الرياضية الأحد الماضي رفع التعليق، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وتقرر استئناف المنافسات الرياضية بدءاً من 4 أغسطس المقبل.
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
05:33 PM
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
09:03 PM
خضع المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا، واللاعب النيجيري أحمد موسى، للفحص الطبي المتمثل بالمسحة الطبية لفيروس كورونا، إضافة إلى الأجهزة الفنية والطبية.
وستنطلق تدريبات النصر فور ظهور نتائج الفحص الطبي للمدرب واللاعبين.
الجدير بالذكر أن المنافسات الرياضية كانت قد توقفت منذ 13 مارس الماضي، قبل أن تعلن وزارة الرياضية الأحد الماضي رفع التعليق، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وتقرر استئناف المنافسات الرياضية بدءاً من 4 أغسطس المقبل.
، "النصر": نتائج المسحة الطبية للمدرب وأحمد موسى تحدد موعد البداية ،
المصدر : الخليج 365
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