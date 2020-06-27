محمد بن مسعود - الدمام - حصد اللقب الـ 30 في تاريخه حقق بايرن ميونخ درع الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي (اللقب الـ30 في تاريخ النادي)، وذلك عقب مواجهة فولفسبورج، وانتهى اللقاء بانتصار البايرن 4-0، اليوم السبت.

واختتم البايرن موسمه متصدراً برصيد 82 نقطة. وكان الفريق البافاري قد ضمن اللقب رسمياً قبل 3 جولات على نهاية البوندسليجا، بفارق 13 نقطة عن وصيفه بورسيا دورتموند. Advertisements 27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 08:00 PM حصد اللقب الـ 30 في تاريخه بايرن ميونخ يتوج بدرع الدوري الألماني.. للمرة الثامنة على التوالي بايرن ميونخ يتوج بدرع الدوري الألماني.. للمرة الثامنة على التوالي حقق بايرن ميونخ درع الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي (اللقب الـ30 في تاريخ النادي)، وذلك عقب مواجهة فولفسبورج، وانتهى اللقاء بانتصار البايرن 4-0، اليوم السبت.

واختتم البايرن موسمه متصدراً برصيد 82 نقطة. وكان الفريق البافاري قد ضمن اللقب رسمياً قبل 3 جولات على نهاية البوندسليجا، بفارق 13 نقطة عن وصيفه بورسيا دورتموند. الكلمات المفتاحية ، بايرن ميونخ يتوج بدرع الدوري الألماني.. للمرة الثامنة على التوالي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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