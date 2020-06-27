، رحيل رئيس الوزراء الجزائري الأسبق بلعيد عبد السلام ،

محمد بن مسعود - الدمام - انضم لثورة التحرير وكلف بالعديد من المهام

توفي رئيس الوزراء الجزائري الأسبق بلعيد عبد السلام، عن عمر ناهر 92 سنة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم (السبت).

و"عبد السلام" من مواليد 1928 بعين الكبيرة، ومن المناضلين الأوائل في الحركة الوطنية، كما كان من الأعضاء المؤسسين لرابطة الطلاب المسلمين في شمال أفريقيا (1951-1953) وعضوًا مؤسسًا لاتحاد الطلاب المسلمين الجزائريين سنة 1953.

والتحق "عبد السلام" بصفوف ثورة التحرير سنة 1955، برفقة مجموعة من طلبة الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين في جويلية، ليساهم بذلك في الإعلان عن إضراب الطلبة الجزائريين يوم 19 مايو 1956 ويلتحق بقيادة الثورة بالقاعدة الغربية، حيث أوكلت له العديد من المهام.