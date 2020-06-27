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أفادت أرقام حكومية، اليوم (السبت)، بأن حصيلة الوفيات في بريطانيا من بين الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 43.514 بزيادة 100 عن أمس.
وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 890 حالة جديدة ليبلغ مستوى 310.250، وفقاً لـ"رويترز".
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 07:56 PM
100 وفاة بالفيروس خلال يومبريطانيا.. "كورونا" يرتفع بعدد قتلاه إلى 43.514
أفادت أرقام حكومية، اليوم (السبت)، بأن حصيلة الوفيات في بريطانيا من بين الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 43.514 بزيادة 100 عن أمس.
وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 890 حالة جديدة ليبلغ مستوى 310.250، وفقاً لـ"رويترز".
، بريطانيا.. "كورونا" يرتفع بعدد قتلاه إلى 43.514 ،
المصدر : الخليج 365
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