شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة : أول عقار عربي لعلاج كورونا .. الكشف عن سعره وموعد طرحه بالأسواق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السبت ، ٢٧ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٣١ مساءً (الخليج 365_متابعات)

تسابق معظم دول العالم الزمن لإنتاج مصل قادر على علاج مصابي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) ، بعد أن تجاوز عدد الإصابات بالفيروس القاتل حاجز الـ 9 ملايين مصاب حول العالم. وزفت شركة أدوية عربية بشرى سارة لجميع المرضى بالفيروس الجديد، وأعلنت قرب طرح عقار متخصص في علاج المصابين بكورونا، وكشفت عن موعد وسعر طرحه بالأسواق، بعد أن ثبتت قدرته الهائلة على علاج مصابي كورونا.

وكشف الدكتور سيد هنداوي، رئيس شركة "ماش" للأدوية، أن شركته ستبدأ فى تصنيع دواء "أفيجان" لعلاج فيروس كورونا فى مصر خلال الأسبوع المقبل.

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وقال "هنداوي" إن هيئة الدواء أعطت الحق لكل الشركات المصرية العاملة فى مجال الدواء لتسجيل وتصنيع عقاقير "أفيجان" و"هيدروكسي كلوركين" وكل الأدوية المحتمل أن يكون لها دور فى علاج فيروس كورونا.

وأضاف "هنداوي" أن عقار "أفيجان" وصل مصر كعينة لوزارة التعليم العالي لعمل التجارب المعملية عليه، كما وصل لعدة دول أخرى لإجراء دراسات حول قدرته على علاج كورونا.

وأشار "هنداوي" إلى أن النتائج المبدئية أثبتت قدرته الهائلة على علاج الفيروس، حيث أنه أثبت نجاحًا بنسبة 95%، مؤكدًا أن هناك نحو 10 شركات مصرية بدأت فى الحصول على الموافقات الخاصة بالإنتاج، وهناك شركات أخرى بدأت الإنتاج بالفعل.

وأكد "هنداوي" أنه مع بداية شهر يوليو (تموز)، ستكون النسخة المصرية من عقار "أفيجان" متوفرة فى الأسواق. وسيحمل العقار الاسم التجاري "بريفانورك"، ولن يزيد سعر كورس العلاج الكامل عن 500 جنيه مصري (نحو 31 دولارًا أمريكيًّا).