شكرا لمتابعة خبر عن برلماني يُقاضي بعض الحسابات الوهمية التابعة للإخوان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

أعلن البرلماني عيسى الغيث،اليوم السبت، عن مقاضاة بعض الحسابات الوهمية التي تهاجم المملكة.

وقال "الغيث" عبر "تويتر" :على بركة الله كما رفعنا سابقاً عدة قضايا بموجب نظام (مكافحة جرائم المعلوماتية)، لدى "القضاء السعودي العادل" ضد بعض المؤدلجين من الإخونجية والسروريين، فقد عزمنا على رفع الدعوى ضد بعض الحسابات الوهمية، وعلى رأسها حساب، ومن لديه معلومات عنه فليزودني بها على الخاص".