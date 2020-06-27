شكرا لمتابعة خبر عن المرور يوضح الإجراء المتبع عند فقدان الرخصة والاستمارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور الإجراء المتبع عند فقدان رخصة القيادة والاستمارة

وقالت المرور عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم السبت: في حالة فقدان الرخصة يتم اتخاذ الإجراء التالي، الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلبك.

وأضافت أما بالنسبة إلى الاستمارة فالإجراء الخاص بها كالتالي، سداد الرسوم والمخالفات ثم مراجعة المرور والتقدم بطلبك.