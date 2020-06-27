مرشدة سياحية: موسم صيف السعودية سيوفر وظائف للشباب (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أشادت عبير أبو سليمان وهي مرشدة سياحية، بإطلاق موسم صيف السعودية تزامنا مع الخروج من جائحة أشادت عبير أبو سليمان وهي مرشدة سياحية، بإطلاق موسم صيف السعودية تزامنا مع الخروج من جائحة كورونا وقالت "عبير" في تصريحات تلفزيونية: موسم صيف السعودية سيوفر وظائف موسمية للشباب والشابات. ولفتت إلى أن الموسم سيكون له أثر إيجابي على اقتصاد المملكة بوجه عام.

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