شكرا لمتابعة خبر عن شقيق طبيب الأطفال المتوفي بكورونا يكشف كيفية إصابته بالعدوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

سرد شقيق الدكتور أحمد البوعلي، طبيب الأطفال الذى توفى مؤخرًا إثر إصابته بفيروس كورونا الجديد، كيفية إصابة شقيقه الراحل بالعدوى.

وأوضح لمهندس عادل البوعلي، خلال حديثه لقناة للإخبارية، أن شقيقه أصيب بعدما خالط مصابين أثناء عمله في عطلة العيد الرسمية.

وأشار إلى أن أخيه شعر بعد عدة أيام بأعراض المرض، ونقل إلى المستشفى حيث تأكدت إصابته بالفيروس.

وأضاف أن شقيقه كان محب لعمله، ويعامل مرضاه من الصغار كأبنائه، مؤكدًا أن شقيقه لم يجزع عندما علم بإصابته وأنه كان دائم الثقة في الله سبحانه وتعالى.