شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة تحدد 6 إجراءات للوقاية من «كورونا»: الخطورة مستمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت وزارة الصحة، على استمرار مخاطر فيروس «كورونا المستجد»، رغم عودة الحياة إلى طبيعتها منذ أسبوع. أكدت وزارة الصحة، على استمرار مخاطر فيروس «كورونا المستجد»، رغم عودة الحياة إلى طبيعتها منذ أسبوع. وحددت الوزارة مجموعة من الضوابط لحماية الأنفس من استمرار تلك الجائحة، قائلة "ارتداء الكمامة دائمًا في الأماكن العامة – تجنب الازدحام وابتعد عن الأماكن الضيقة والمغلقة – حافظ على مسافة مترين عند مخالطة الآخرين – عقِّم الأسطح في العمل وتجنب الإفطار الجماعي مع الزملاء – تجنب المصافحة في الاجتماعات العائلية، وأخيرًا عقم أو اغسل يدك دائمًا، وتذكَّر "وعيك هو درعك" .

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