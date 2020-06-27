شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يحذر مرضى الضغط المزمن من تناول حبوب المغنيسيوم كعلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مرضى حبوب المغنيسيوم كعلاج.

واستنكر الرسائل المنتشرة الآن في الواتس حول أن نقص المغنيسيوم مسبب لمرض الضغط المزمن، مؤكدًا أن ما قيل بهذا الشأن نظرية قديمة أثبتت الأبحاث عدم صحتها.

وشدد على عدم قياس عنصر المغنيسيوم في الدم كمُسبب للضغط، كما لا ينصح بتناول حبوب المغنيسيوم كعلاج لمرض الضغط المزمن بشكل عام.