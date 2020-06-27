شكرا لمتابعة خبر عن باحث سياسي: اتفاق الرياض هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

علق باحث سياسي يمني على الاجتماع الذى عقده الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم، بدعوة من المملكة.

وكان هادي قد اجتمع اليوم مع هيئة مستشاريه وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب للوقوف أمام مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، داعيًا المجلس الانتقالي إلى استغلال جهود المملكة للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض.

وأكد الباحث أن اتفاق الرياض هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن، كما أنه يمثل الوسيلة التى ستساعد الشعب اليمني في التخلص من المليشيات الانقلابية.

وأضاف، في مداخلة له بقناة الإخبارية، أن الشعب اليمني متفائل باللقاء الذى دعت إليه المملكة، كما أن اللقاء أعاد الأمل له في وحدة بلاده وإنهاء المليشيات الحوثية.