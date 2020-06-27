وزير التعليم: سنبني أنظمة تعليمية أكثر مرونة في الأزمات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إن المملكة بصدد بناء أنظمة تعليمية أقوى وأكثر مرونة. قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إن المملكة بصدد بناء أنظمة تعليمية أقوى وأكثر مرونة. وأكد وزير التعليم إن هذا التوجه يأتي؛ لضمان الوصول المستمر إلى التعليم الجيد خاصةً في حالات الطوارئ وأوقات الأزمات.

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